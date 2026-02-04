В Башкирии лишенная родительских прав мать пряталась от приставов в морозилке

В Башкирии мать троих детей решила спрятаться от судебных приставов, которые пришли взыскать с нее долг по алиментам. Женщина выбрала необычное укрытие, которое удивило даже опытных сотрудников службы, — морозильную камеру, сообщает ГУ ФССП по Республике Башкортостан .

История началась после того, как мать детей лишили родительских прав. Женщина ушла из семьи и решила начать жизнь заново, бросив своих несовершеннолетних детей. Все обязанности по их содержанию перешли к отцу.

Судебные приставы регулярно сталкиваются с хитростью должников. Люди прячутся в самых неожиданных местах — в подвалах, погребах, под кроватями. Но этот случай оказался особенно изобретательным.

38-летняя женщина годами не платила алименты на своих детей. Решением суда она должна была отдавать на их содержание половину своего заработка. Но мать не давала детям ни денег, ни заботы. Долг вырос почти до 500 тыс. рублей.

Это не первая ее встреча с законом. Раньше женщину уже судили за то, что она бросила детей. Отбыв наказание в колонии-поселении, она ничего не изменила в своей жизни. Теперь сотрудники ГУФССП России по Башкортостану снова завели на нее уголовное дело по статье о злостном уклонении от уплаты алиментов. Когда приставы вызвали ее на беседу, женщина не явилась. Тогда они отправились к ней по месту жительства.

Должница попыталась скрыться от судебных приставов необычным способом. Когда сотрудники пришли по ее адресу, мужчина, с которым она живет, уверял, что женщины нет в квартире. Он настаивал, что проживает там один.

Однако жители дома рассказали другое — они совсем недавно встречали должницу возле подъезда. Приставы тщательно проверили все комнаты и уже готовились покинуть квартиру. Но их заинтересовал большой морозильный ларь, стоявший на кухне. Именно там и обнаружилась пропавшая женщина.

Ее забрали в отделение. Теперь суд определит меру наказания для нарушительницы.

