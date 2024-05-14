В Башкирии двое пьяных мужчин избили выпускников во время фотосессии

SHOT: пьяные мужчины в Башкирии напали на выпускников и избили их

Выпускники 11 класса устроили фотосессию для выпускного альбома прямо на улице, где к ним пристали двое пьяных мужчин, избили и распылили перцовый баллончик в глаза, пишет Telegram-канал SHOT .

По словам свидетелей драки, на место фотосессии подъехал ВАЗ-2115, из него вышли двое нетрезвых мужчин и попросили у выпускников сигареты. Получив ответ, что школьники не курят, взбесились и напали на них с кулаками.

Прохожий пенсионер попытался разнять драку, но тоже стал жертвой избиения. Злоумышленники били старшеклассников руками и ногами, затем распылили в глаза перцовые баллончики. Четырех парней госпитализировали с черепно-мозговой травмой. У других подростков есть ссадины, синяки и ожоги глаз от перцовки.

На следующий день один из мужчин записал видео с извинениями, но их потерпевшие не приняли. Родители выпускников намерены обратиться за помощью в полицию.

Ранее сотрудникам правопорядка пришлось разбираться в обстоятельствах избиения подростков в Подмосковье. Школьники 2014 года рождения пострадали от рук злоумышленников в марте 2024 года.