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В Башкирии дошколят заставили участвовать в параде Победы под ливнем

В Башкирии воспитанники детского сада во время сильного дождя приняли участие в праздничном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел 9 мая в населенном пункте Акъяр. Во время парада Победы начались ливень и сильный ветер, однако воспитанники детсада «Шатлык» продолжили участие в мероприятии.

На опубликованных кадрах видно, как дошколята колонной продолжают участвовать в параде Победы под проливным дождем и сильным ветром.

«Вот в таких погодных условиях прошел парад! Дети даже не дрогнули!» — подписал автор видео в соцсетях.

Глава Хайбуллинского района Руслан Шарипов рассказал, что погода резко ухудшилась уже после начала парада Победы. Дети стойко прошли, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Родители гордятся своими детьми.

При этом в комментариях под видео часть пользователей похвалили детей, назвав их «героями и патриотами», а другие раскритиковали организаторов мероприятия. Примечательно, что после парада начался град.