В Балашихе задержали администратора нелегального хостела после гибели четырех человек

В Балашихе задержали 51-летнюю администратора частного дома, организовавшую нелегальный хостел, где 27 января 2026 года при пожаре погибли четыре человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В микрорайоне Салтыковка города Балашиха 51-летняя администратор частного жилого дома по указанию одного из собственников организовала незаконное проживание иностранных граждан. Помещение использовалось как хостел с грубыми нарушениями пожарной безопасности.

В здании отсутствовали системы противопожарной защиты и средства пожаротушения, а проживающие не были ознакомлены с правилами пожарной безопасности. 27 января 2026 года в этом доме произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Балашихинская городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

