В Балашихе потушили лесной пожар

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Накануне вечером в Кучинском участковом лесничестве в 1 км от мкр. Железнодорожный округа Балашиха на площади 0,1 га местные жители обнаружили возгорание и сообщили о нем по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 8 единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии площадь пожара увеличилась до 0,2 га.

Лесным пожарным потребовалось чуть более 2 часов, чтобы ликвидировать возгорание.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.