В Балашихе оперативно устраняют затопления, возникшие из-за ливня

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Коммунальные службы Балашихи приступили к устранению последствий дождя, который привел к подтоплениям в некоторых районах округа. Службы откачивают воду при помощи специальной техники и очищают ливневые стоки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Все коммунальные службы города переведены на усиленный решим работы. 20 единиц техники и более 50 человек задействованы в ликвидации последствий дождя», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Работы по устранению подтоплений уже провели по адресам: Юбилейная, 28 и Смельчак, 8.

С самого начала обильных дождей коммунальные службы приступили к необходимым работам, чтобы минимизировать дискомфорт и неудобства жителей Балашихи. В ближайшее время продолжатся работы по устранению последствий неблагоприятных погодных явлений.

Жители округа могут обратиться по телефону горячей линии администрации, чтобы сообщить о подтоплении и решить возникшую проблему: 8(495)529-11-90.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в понедельник аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды, сообщил глава региона.

«Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас ведется откачка воды с подтопленных участков, устраняются прорывы сетей водоснабжения и водоотведения. Также проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

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