В Балаклаве возбуждено уголовное дело после опрокидывания прогулочного катера

У берегов Крыма опрокинулось судно с шестью пассажирами на борту

В районе мыса Айя у берегов Балаклавы произошло происшествие с маломерным судном. Капитан катера, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вывел судно с шестью пассажирами в море, что привело к его опрокидыванию, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Всех пострадавших оперативно эвакуировали экипажи проходящих судов, медицинская помощь не потребовалась.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли фрагменты судна и техническую документацию, назначили необходимые экспертизы.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям капитана, допустившего выход в море в штормовых условиях, а также проверена работа должностных лиц, ответственных за контроль технического состояния судов. Руководство следственного управления взяло расследование под личный контроль.

Инцидент произошел в популярном туристическом районе, что вызывает особую обеспокоенность у правоохранительных органов. В случае подтверждения нарушений виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ.