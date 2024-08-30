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В Баку ограничили движение по дороге в аэропорт из-за крупного пожара

Автомобильное движение ограничили в сторону международного аэропорта Гейдар Алиев в связи с сильным пожар ом на одном из объектов в пригородном Сураханском районе столицы Азербайджана, сообщает ТАСС .

Как пишет местное издание APA, ЧП произошло вблизи одного из домов торжеств. Над территорией наблюдается густой дым. В результате происшествия было перекрыто движение на дороге Зыхское шоссе — международный аэропорт Гейдар Алиев.

По данным МЧС республики, к тушению огня привлечены силы государственной противопожарной службы.

В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.

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