сегодня в 17:26

В Астрахани бабушку хотят наказать за тяжелые травмы внука на питбайке

В Астрахани начато расследование в отношении женщины, которую подозревают в причастности к созданию ситуации, угрожающей жизни подростка. Пенсионерка подарила 16-летнему внуку питбайк, на котором тот попал в аварию и серьезно травмировался, сообщает СУ СК РФ по Астраханской области .

Предварительно установлено, что подозреваемая, зная об отсутствии у своего внука-подростка прав и опыта вождения, позволила ему воспользоваться питбайком.

Вечером 26 мая 2025 года 16-летний юноша, управляя мототехникой, врезался в колодец на дороге. Этот инцидент привел к серьезным травмам, нанесшим тяжкий вред его здоровью.

Следователи Трусовского района города Астрахани возбудили уголовное дело против местной жительницы. Ей вменяют нарушение статьи 151.2, часть 1 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Расследование по данному уголовному делу продолжается.

