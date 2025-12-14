В Астрахани бабушку хотят наказать за тяжелые травмы внука на питбайке
Фото - © Сайганов Александр / Фотобанк Лори
В Астрахани начато расследование в отношении женщины, которую подозревают в причастности к созданию ситуации, угрожающей жизни подростка. Пенсионерка подарила 16-летнему внуку питбайк, на котором тот попал в аварию и серьезно травмировался, сообщает СУ СК РФ по Астраханской области.
Предварительно установлено, что подозреваемая, зная об отсутствии у своего внука-подростка прав и опыта вождения, позволила ему воспользоваться питбайком.
Вечером 26 мая 2025 года 16-летний юноша, управляя мототехникой, врезался в колодец на дороге. Этот инцидент привел к серьезным травмам, нанесшим тяжкий вред его здоровью.
Следователи Трусовского района города Астрахани возбудили уголовное дело против местной жительницы. Ей вменяют нарушение статьи 151.2, часть 1 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося. Расследование по данному уголовному делу продолжается.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.