В Арзамасе мужчина угнал иномарку и разбил ее спустя несколько минут

Мужчина в Нижегородской области попал в аварию на угнанной машине

В городе Арзамас Нижегородской области местный житель решил покататься на чужой машине, однако вырулил на обочину и разбился. После аварии предполагаемый автоугонщик сбежал, но вскоре был задержан, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на отдел МВД РФ «Арзамасский».

Происшествие случилось ночью во дворе одного из микрорайонов. Местный житель заметил, что в иномарке оставлен ключ в замке зажигания, а двери в авто не заперты. Тогда 34-летний нижегородец решил угнать чужой транспорт, но уже вскоре попал на нем в аварию, заявили правоохранители.

Подозреваемый угонщик скрылся с места ДТП на 3-й Вокзальной улице, однако все равно позже был задержан.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему также придется заплатить штраф в размере 15 000 рублей.