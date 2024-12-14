В Архангельской области «врач года» стал фигурантом дела за финансирование ФБК*

В Архангельской области в отношении нейрохирурга, получившего титул «Лучший врач года», возбудили уголовное дело из-за того, что с середины 2021 по 2022 год он перечислял средства в Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК*), пишет Baza .

Как именно стражи порядка узнали, что нейрохирург перечислял средства в ФБК*, не уточняется. Общая сумма пожертвований составляет 3500 рублей.

На счету нейрохирурга из Шенкурска множество сложных и успешных операций. Пациенты врача утверждают, что он профессионально подходит к делу и внимательно относится к каждому, кто нуждается в его помощи.

В 2016 году врач провел уникальную операцию по удалению трех пораженных опухолью позвоночников и их замены на искусственные позвонки. Операция прошла успешно, за это нейрохирург вместе с коллегой получили титул «Лучшего врача года».

*Признан экстремистской организацией и запрещен в России.