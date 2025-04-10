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В Аргентине опрокинулся автобус, погибли семь человек

В Аргентине опрокинулся двухэтажный автобус, в результате аварии погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.

Отмечается, что водитель потерял управление и автобус опрокинулся на правый бок.

«По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Всего в автобусе находилось около 50 человек.

Ранее несколько автомобилей попали в ДТП на Кутузовском проспекте. На месте работают оперативные службы города.