В Аргентине опрокинулся автобус, погибли семь человек
В Аргентине опрокинулся двухэтажный автобус, в результате аварии погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.
Отмечается, что водитель потерял управление и автобус опрокинулся на правый бок.
«По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Всего в автобусе находилось около 50 человек.
Ранее несколько автомобилей попали в ДТП на Кутузовском проспекте. На месте работают оперативные службы города.