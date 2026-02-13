В Анапе простились с охранником, спасшим студентов

Прощание с 55-летним охранником Николаем Замараевым прошло в Анапе после нападения на индустриальный техникум 11 февраля. Сотрудник ЧОПа закрыл вход, получил два ранения и успел нажать тревожную кнопку, что позволило студентам укрыться, сообщает RT .

Вооруженный второкурсник пришел к зданию с охотничьим ружьем и выстрелил на улице. Замараев, увидев происходящее на камерах, заблокировал дверь. Нападавший выстрелил через нее и ранил охранника. Несмотря на это, он дополз до тревожной кнопки и предупредил второй пост. Это дало время преподавателям и студентам забаррикадироваться. Других погибших нет.

Учредитель техникума Владимир Пономарев отметил, что действия охранника спасли десятки людей.

«Самый дисциплинированный был охранник. Ко всем требовательный, но любимый», — рассказал Пономарев.

По данным следствия, нападавший похитил оружие у родственника. Он убил охранника, ранил библиотекаря и несовершеннолетнего студента и был задержан. В отношении владельца ружья возбуждено дело о ненадлежащем хранении. Задержан также одногруппник, который знал о планах и склонял к преступлению.

У Замараева остались жена, дочь, внук и пожилая мать. Похороны пройдут 14 февраля. Главный редактор RT Маргарита Симоньян решила вручить семье премию имени Тиграна Кеосаяна.

