В Амурской области иностранцы ловили воробьев ради еды

Неподалеку от села Волково в Благовещенском районе Амурской области иностранные граждане использовали сети для нелегальной охоты на воробьев с целью приготовления пищи. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112» .

Внимание бдительных местных жителей привлекло необычное поведение группы лиц, которые установили на поле крупную сеть для отлова птиц и использовали звуковое устройство, воспроизводящее птичьи трели. Охотинспекторы отреагировали на сообщение, распространенное через социальные сети.

«Вот она сетка, вот они воробьи. Вот оно звуковое устройство, которое подманивает птиц», — сказал за кадром автор ролика.

Прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили на поле с кукурузой самодельную ловушку, в которой содержалось около 20 воробьев. Птицы были незамедлительно выпущены на свободу.

Теперь в данном районе запланированы регулярные патрулирования. Задержанным нарушителям, возможно, потребуется объяснить, что за кулинарный изыск с использованием воробьев побудил их к совершению данного правонарушения.

