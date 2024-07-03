В Алжире скоропостижно умер посол России Валериан Шуваев

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике Валериан Шуваев скончался 3 июля, сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства иностранных дел РФ .

Известно, что Валериан Шуваев находился в Алжире, где и скончался. Что стало причиной его скоропостижной смерти, не уточняется.

«Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником», — говорится на сайте ведомства.

Валериану Шуваеву было 69 лет. Информация о прощании с послом России пока отсутствует. Дата, время и место траурной церемонии будут объявлены позднее.

Ранее в Москве в конце мая скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Известно, что в последнее время он страдал от заболевания печени.