В Алеппо студенты закидали камнями однокурсников, исповедующих друзизм

В сирийском городе Алеппо студенты закидали камнями однокурсников-друзов. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщает Baza .

По словам студентки Сары, исповедующей друзизм, конфликт начался в шесть утра после удара Израиля по Сирии. Сунниты стали подстрекать учеников напасть на друзов. Конфликт перерос в драку.

«Сунниты начали закидывать друзов камнями, ворвались в их комнаты (студенты-друзы проживали отдельно) в общежитии, начали жестко бить их и выкрикивать, что „друзов нужно сжечь, потому что они предатели“» — рассказала Сара.

После беспорядков в университете провели собрание, на котором рассказали, что друзы не имеют никакого отношения к атакам Израиля, но избиения не закончились. В Сети друзов обвинили в госизмене и назвали «приспешниками Израиля». Многим студентам пришлось покинуть общежитие.

Друзы — этническое меньшинство в Сирии. Всего их в стране 5% от общего населения — около 1 млн человек. Их религия отличается от ислама суннитского толка. Друзы живут общинами.

Сунниты — последователи одного из направлений в исламе. Название происходит от самоназвания «ахль ас-сунна валь-джама‘а» («люди Сунны и согласия общины»).