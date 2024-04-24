В Академии художеств живописец сломал нос коллеге за вопрос о пропавших деньгах

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В Петербурге педагог сломал нос коллеге за вопрос о прибавке к зарплате

В Санкт-Петербургской академии художеств им. Репина произошла драка между главой мастерской книжной и станковой графики и старшим преподавателем живописи и композиции. Профессионалы повздорили после того, как один поинтересовался у другого о 514 000 рублей от иностранных студентов, сообщает «Царьград» .

Пострадавшим оказался руководитель мастерской графики. По его словам, он спросил у коллеги, на что потрачены 514 тысяч рублей, которые отдавали иностранные учащиеся. Деньги, как заявил мужчина, должны были пойти на заработные платы, однако прибавка к жалованью отсутствовала.

После вопроса живописец бросился в драку с интересующимся коллегой.

«Нападавший кинул мне в зубы телефон и разбил верхнюю челюсть, после чего нанес второй удар головой, разбил переносицу», — рассказал мужчина.

Раненого педагога госпитализировали в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у него переломы, сотрясение мозга и иные травмы.

Руководитель мастерской графики намерен пойти в полицию и написать заявление на коллегу.