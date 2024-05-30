Уже шестого политика убили за предвыборную кампанию в одном из регионов Мексики

За время предвыборной кампании в мексиканском регионе Герреро убито уже 6 политиков. Последней жертвой стал Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос — кандидат в мэры города Коюка-де-Бенитес, сообщает Baza .

Баррьентос был расстрелян на баскетбольной площадке, когда общался с избирателями. Убийца начал стрелять из пистолета политику в спину. Момент убийства попал на видео — там слышно, как раздается примерно 15 выстрелов.

По данным местных СМИ, Баррьентос погиб, а преступник был ликвидирован сотрудниками полиции.

Как заявили в издании El Universal, всего за время избирательной кампании в регионе Герреро были убиты 5 кандидатов в мэры и один — в депутаты.