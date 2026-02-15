Уже 18: на подлете к Москве сбиты еще шесть дронов ВСУ
Фото - © Кирилл Брага/РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице сбиты еще шесть украинских дронов. В общей сложности градоначальник сообщил о 18 беспилотниках, которые дежурные средства ПВО сбили 15 февраля.
«Уничтожены еще шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.
Начиная с 12:00 по московскому времени, представители киевского режима предприняли 18 попыток обстрелять российскую столицу. Все дроны были ликвидированы.
На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Ситуация находится на контроле компетентных органов.
