сегодня в 17:09

Уже 18: на подлете к Москве сбиты еще шесть дронов ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице сбиты еще шесть украинских дронов. В общей сложности градоначальник сообщил о 18 беспилотниках, которые дежурные средства ПВО сбили 15 февраля.

«Уничтожены еще шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

Начиная с 12:00 по московскому времени, представители киевского режима предприняли 18 попыток обстрелять российскую столицу. Все дроны были ликвидированы.

На момент публикации заметки информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Ситуация находится на контроле компетентных органов.

