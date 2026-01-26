Ужасная трагедия в хабаровском приюте: десятки кошек сварились заживо

сегодня в 16:27

Десятки животных погибли в кипятке в хабаровском приюте после прорыва трубы

В хабаровском приюте произошла ужасная трагедия: десятки кошек погибли, сварившись заживо в кипятке, сообщает «Абзац» .

Волонтеры заботились о 40 питомцах, в том числе о четырех собаках, которым чудом удалось выжить. Около 20 кошек в муках погибли из-за прорыва горячей воды.

Все животные содержались в подвале и на цокольном этаже дома.

Волонтеры утверждают, что замена труб летом была проведена не полностью, а непосредственно перед трагедией была увеличена температура воды.

Из-за изношенности стояка произошел прорыв, и поток кипятка затопил помещения, где находились беспомощные животные. Оставшиеся в живых кошки нуждаются в экстренной ветеринарной помощи. Местные жители начали сбор средств на их лечение.

