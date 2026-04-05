Ужасающие последствия: дом развалился в Дагестане
Дом развалился на глазах у дагестанца из-за непогоды
Фото - © Telegram-канал SHOT
Частный дом деформировался и упал в воду на глазах у дагестанца. Это случилось в населенном пункте Манас Карабудахкентского района региона, сообщает SHOT.
Затем дом свалился в воду. В Манасе также смыло одну из баз отдыха.
На опубликованной записи видно, что на доме появились большие трещины. Затем он развалился и упал в воду.
«Вот, канализация. Да все уже, вырвала она», — прокомментировал увиденное владелец дома.
4 апреля на Дагестан обрушились сильные дожди. Также там прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.