Ужасающие последствия: дом развалился в Дагестане

Дом развалился на глазах у дагестанца из-за непогоды

Частный дом деформировался и упал в воду на глазах у дагестанца. Это случилось в населенном пункте Манас Карабудахкентского района региона, сообщает SHOT .

В Манасе также смыло одну из баз отдыха.

На опубликованной записи видно, что на доме появились большие трещины. Затем он развалился и упал в воду.

«Вот, канализация. Да все уже, вырвала она», — прокомментировал увиденное владелец дома.

4 апреля на Дагестан обрушились сильные дожди. Также там прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду.

