Ужасающая находка ждала дома петербуржца, вернувшегося из колонии

45-летний петербуржец вернулся из тюрьмы домой — в квартиру на Коломяжском проспекте, но там его ждала страшная находка, сообщает MK.ru .

Когда мужчина вошел в жилье, то обнаружил мусорные завалы и мумифицированный труп 70-летней пенсионерки.

Он вызвал правоохранителей, которые установили личность скончавшейся. Ей оказалась подруга мамы экс-заключенного. Труп направили на экспертизу.

Пожилая женщина жила вместе с матерью петербуржца, пока тот отбывал срок за кражу и грабеж. Обе они были членами религиозной секты.

Три года назад ушла из жизни мама, а ее одинокая подруга осталась жить в квартире. Когда скончалась уже она, никто искать ее не стал.