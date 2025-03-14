Ужас в Коннектитуте: американка 20 лет морила голодом пасынка

В городе Уторбери штата Коннектитут, США произошла ужасная история: мачеха 20 лет морила пасынка голода и не выпускала его из кладовки, сообщает kp.ru .

Очевидцы сообщили о пожаре в частном доме, прибывшие спасатели вытащили человека, которого поначалу приняли за подростка. Затем выяснилось, что это сильно истощенный 32-летний мужчина, его вес составлял всего 30 кг.

Он специально поджег дом в надежде освободиться от злой мачехи. 56-летняя Кимберли Салливан лишала пасынка воды и еды, максимум, который он получал за день, — это 1-2 сэндвича. Несчастному приходилось искать пропитание в мусорных баках и пить воду из унитаза. Также преступница заставляла мужчину сидеть в кладовке размером 2,7 на 2 м.

«Большую часть своей жизни этот человек в состоянии голода, без преувеличения он похож на того, кто выжил в лагере смерти Освенцим», — сказали журналистам местные правоохранители.

Все происходило на глазах отца мужчины и двух сводных сестер, рассказывать посторонним об этом было запрещено. Имя потерпевшего не разглашается. Женщину арестовали, ее обвиняют в незаконном ограничении свободы человека и жестоком обращении с людьми.