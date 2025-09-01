Узбекские военные застрелили двух киргизов на границе

Узбекский погранотряд застрелил двух киргизов при попытке задержания на границе Узбекистана и Киргизии. В Бишкеке проводят расследование по факту гибели своих граждан, сообщает Vesti.KG со ссылкой на пограничную службу Республики Кыргызстан.

Погибшие киргизы были родом из села Айгыр-Жал Чаткальского района. Сообщение об их пропаже поступило 25 августа. Спустя три дня узбекская сторона сообщила, что 15 августа у стыка границ на ее территории пытались задержать двух неизвестных, но нарушители не подчинились требованиям пограничников. После этого узбекский погранотряд открыл огонь — нарушители границы погибли от огнестрельных ранений.

Тела убитых киргизов передали в родную страну и отправили в морг. Со 2 сентября на месте происшествия начнется совместное расследование глав пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана.

Ташкент также заявил о готовности передать Бишкеку личное имущество погибших киргизов — палатку и трех лошадей.

«Пограничная служба ГКНБ КР выражает глубокую обеспокоенность произошедшим. По обстоятельствам гибели наших граждан проводится всестороннее расследование», — заявили в киргизском ведомстве.