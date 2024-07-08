Узбек схватил девочку за интимные части тела на речке в Подмосковье
СК: задержан иностранец, схвативший девочку за интимные части тела в Подмосковье
Задержан гражданин Узбекистана, который схватил девочку за интимные части тела на речке в Московской области. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Инцидент произошел 30 июня на речке Пехорке. Мужчина удерживал руками несовершеннолетнюю девочку и схватил ее за интимные части тела.
В ближайшее время гражданину предъявят обвинение.
Остальные обстоятельства происшествия не уточняются.