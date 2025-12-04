Увозили на скорой: люди отравились химическим веществом в доме в Москве
Три человека отравились средством от тараканов, распыленным в квартире в Москве
В доме на Нижегородской улице в столице химическим веществом отравились три человека, сообщает SHOT.
Инцидент произошел утром в четверг в девятиэтажке. Люди пострадали из-за средства против тараканов, которым обрабатывали квартиру на восьмом этаже.
Жильца квартиры, где проводилась обработка, увезли на скорой помощи. Затем стало плохо двум его соседям.
На месте ЧП сейчас работают спасатели в костюмах химзащиты. Выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. На месте также работают полицейские. Из девятиэтажки эвакуируют жителей.
