«Уволился из прокуратуры спустя день». Подробности ДТП с девочкой в Мелитополе

Мать погибшей в Мелитополе школьницы заявила, что ее сбил действующий прокурор

Мать погибшей в автоаварии 15-летней девочки из Мелитополя утверждает, что за рулем сбившего ее дочку автомобиля находился прокурор Запорожской области, сообщают «Осторожно, новости» . ТАСС со ссылкой на оперслужбы заявлял, что ДТП устроил не действующий, а бывший сотрудник прокуратуры.

Авария со смертельным исходом произошла в центре Мелитополя 26 августа. Иномарка Mercedes сбила 15-летнюю школьницу, которая шла по пешеходному переходу и везла самокат. После ДТП девочка впала в кому, а 4 сентября умерла.

Мать погибшей утверждает, что за рулем немецкой иномарки находился действующий прокурор, который уволился по собственному желанию спустя день после аварии. Очевидцы, по данным издания, также говорили, что после ДТП водитель пытался скрыться.

Позже подозреваемый связался с матерью девочки и, по ее словам, заявил о раскаянии и готовности помочь.

«В разговоре с адвокатом он говорил, что ему оставалось всего полгода до пенсии. Предлагал восстановиться в должности и оказывать денежную поддержку с хорошей пенсии», — сказала женщина.

По словам мамы погибшей, сейчас предполагаемый виновный в смерти ее дочери находится под подпиской о невыезде. Его обвинили по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть человека). Мужчине может грозить до 5 лет заключения.

ТАСС сообщал, что фигурант уголовного дела о ДТП в Мелитополе, в котором погибла школьница, — бывший сотрудник прокуратуры. По данным агентства, дело расследуется в следственном управлении СК по Запорожской области.