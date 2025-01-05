«Уверен, что не к твоим едем?»: водитель на Lexus отказался пропускать скорую в Москве

сегодня в 15:34

Водитель на Lexus отказался пропускать скорую помощь в столице

Водитель за рулем Lexus отказался пропускать автомобиль скорой помощи со спецсигналом на дороге в столице, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали работники скорой, они ехали на срочный вызов поздно вечером, включили спецсигналы. Но водитель иномарки отказался уступать им дорогу, несмотря на предупреждения.

«Тебя спецсигналы не касаются, на Lexus? Или ты уверен, что не к твоим едем?» — эмоционально отреагировали медики на такое поведение водителя.

При этом Lexus продолжал преграждать пусть карете скорой даже после сигналов других автомобилей.

Как добавил водитель медавтомобиля, на нарушителя написали заявление в полицию.