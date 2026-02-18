Увели «полицейские»: человека похитили прямо из здания поликлиники в Оренбурге

В Оренбурге молодого человека похитили прямо из здания поликлиники. В настоящее время местонахождение оренбуржца неизвестно, сообщает Orenday.ru .

Инцидент произошел накануне в поликлинике № 2 городской клинической больницы № 1 в Майском проезде. Выяснилось, что молодой человек пришел в медучреждение из-за болезни, однако домой так и не вернулся. Родители забили тревогу, когда не смогли дозвониться до сына. Его телефон оказался отключен.

Родные установили, что молодой человек покинул поликлинику в сопровождении двух мужчин в гражданской одежде, которые, по словам очевидцев, представились сотрудниками полиции.

Родительские усилия по поиску сына и выяснению его состояния оказались безрезультатными. Анализ телефонных данных показал, что устройство находится по адресу: ул. 9 Января, дом № 40, где располагается отдел полиции. Однако в дежурной части родителей убеждают в том, что в отдел их сына не доставляли.

