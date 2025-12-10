сегодня в 16:31

Утопившую новорожденного в тазу блогершу из Петербурга арестовали на 2 месяца

Блогершу Анастасию Скворцову из Санкт-Петербурга, которую обвиняют в убийстве своего новорожденного сына в тазу с водой, заключили под стражу до 8 февраля следующего года. Женщина признала вину, сообщает РЕН ТВ .

Девушка подтвердила сказанное. Она заявила о наличии проблем с психическим состоянием.

Блогерша положила ребенка, которому было 16 дней, в таз с водой. Скворцова держала его там, ограничив доступ к воздуху. Мальчик погиб.

Анастасия самостоятельно рассказала полицейским о содеянном. Папа малыша не признает.

В соцсетях девушка позиционирует себя как ведущая трансформационных игр. Еще она — автор курса по родовой системе, психосоматике.

На публике девушка говорила, что малыш был долгожданным. Она радовалась появлению мальчика.

Против Скворцовой возбудили уголовное дело.

