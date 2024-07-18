«Утопил в карьере»: пьяный 16-летний подросток изнасиловал и убил школьницу под Пермью

В Пермском крае пьяный 16-летний подросток изнасиловал и утопил 14-летнюю школьницу. Тело девочки обнаружили недалеко от дороги в водоеме карьера. Несовершеннолетний сознался в убийстве, сообщает aif.ru.

Чудовищное убийство произошло 15 июля в деревне Демина. В полицию обратилась бабушка девочки, которая рассказала, что внучка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Правоохранители начали поиски школьницы.

Тело девушки было обнаружено недалеко от дороги в водоеме карьера. По горячим следам правоохранительные органы задержали 16-летнего юношу, который в ходе допроса дал признательные показания.

По версии следствия, пьяный подросток изнасиловал знакомую 14-летнюю девочку, а затем избил и утопил в карьере. После убийства парень ушел к родственникам и продолжил распивать алкоголь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Следователи предъявили местному жителю обвинение.