Установлены личности всех погибших при пожаре в теплицах Чехова

Следователи установили личности всех погибших при пожаре в теплицах Чехова. Ими оказались трое мужчин и женщина, которые работали на территории, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Криминалисты и следователи продолжают работать на месте пожара. Они осматривают не только территорию вокруг, но и сам очаг возгорания. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печного оборудования.

Возгорание произошло в деревне Высоково муниципального округа Чехов. При разборе конструкций были найдены четыре тела.

Пожар произошел в двухэтажной деревянной постройке, затем огонь распространился и на теплицу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.