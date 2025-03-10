Установлены личности всех погибших при пожаре в теплицах Чехова
Фото - © ГСУ СК России по Московской области
Следователи установили личности всех погибших при пожаре в теплицах Чехова. Ими оказались трое мужчин и женщина, которые работали на территории, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
Криминалисты и следователи продолжают работать на месте пожара. Они осматривают не только территорию вокруг, но и сам очаг возгорания. Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печного оборудования.
Возгорание произошло в деревне Высоково муниципального округа Чехов. При разборе конструкций были найдены четыре тела.
Пожар произошел в двухэтажной деревянной постройке, затем огонь распространился и на теплицу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.