«Ушел на взлете»: самодельный вертолет убил известного конструктора Трапезникова

Известный авиамоделист и конструктор Владимир Трапезников трагически погиб во время испытаний самодельного вертолета в Кировской области, сообщает 112 .

Трагедия произошла накануне вблизи населенного пункта Залазна. 88-летний Владимир Афанасьевич с родными приехал в поле вблизи деревни для испытания своего изобретения. Однако при запуске двигателя и наборе оборотов у самодельного вертолета оторвались лопасти.

На опубликованных кадрах видно, как перед взлетом изобретение разлетается на части. Авиатора отбросило на несколько метров.

В результате происшествия один из винтов пробил Трапезникову голову. Его экстренно госпитализировали в больницу, где он спустя несколько часов скончался.