Ушел на рыбалку со взрослым мужчиной: в Советской Гавани нашли тело подростка
В Советской Гавани, вблизи лодочного причала, найдено тело 13-летнего подростка, сообщает КомсаNews.
По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, началась проверка и выяснение обстоятельств трагедии.
По имеющимся данным, за день до этого подросток ушел на рыбалку в сопровождении взрослого знакомого мужчины 1974 года рождения. В данный момент местоположение этого человека неизвестно, ведутся поисковые мероприятия. Городская прокуратура Советской Гавани инициировала проверку в связи с произошедшим. В ходе нее будет проанализировано соблюдение законов, касающихся профилактики детской безнадзорности.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Процесс расследования и его итоги находятся на контроле у правоохранительных органов.
