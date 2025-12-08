Ушел на рыбалку со взрослым мужчиной: в Советской Гавани нашли тело подростка

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, началась проверка и выяснение обстоятельств трагедии.

По имеющимся данным, за день до этого подросток ушел на рыбалку в сопровождении взрослого знакомого мужчины 1974 года рождения. В данный момент местоположение этого человека неизвестно, ведутся поисковые мероприятия. Городская прокуратура Советской Гавани инициировала проверку в связи с произошедшим. В ходе нее будет проанализировано соблюдение законов, касающихся профилактики детской безнадзорности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Процесс расследования и его итоги находятся на контроле у правоохранительных органов.

