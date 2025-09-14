Ушел из дома и бесследно исчез: российского судью нашли мертвым
Без вести пропавшего судью Николая Курца нашли мертвым в Иркутске
Без вести пропавший судья Николай Курц найден мертвым в Иркутске. Мужчина не выходил на связь с 3 сентября, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Других подробностей произошедшего в ведомстве не сообщили.
В пресс-служба добавили, что церемония прощания с Николаем Александровичем пройдет с 14:30 до 15:00 в ритуальном зале на Смоленском кладбище.
Ночью 3 сентября судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц ушел из дома и с тех пор не выходил на связь с родными и близкими. Предположительно, мужчина мог покончить с собой.