Ушел из дома и бесследно исчез: российского судью нашли мертвым

Без вести пропавший судья Николай Курц найден мертвым в Иркутске. Мужчина не выходил на связь с 3 сентября, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Других подробностей произошедшего в ведомстве не сообщили.

В пресс-служба добавили, что церемония прощания с Николаем Александровичем пройдет с 14:30 до 15:00 в ритуальном зале на Смоленском кладбище.

Ночью 3 сентября судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц ушел из дома и с тех пор не выходил на связь с родными и близкими. Предположительно, мужчина мог покончить с собой.