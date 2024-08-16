Ущерб на 300 тысяч: в Нижегородской области мужчина поджег баню

Другая соседка увидела, как мужчина с бутылкой с жидкостью зашел за строение, а потом вернулся. Через некоторое время из бани повалил дым. Об этом владелец, вернувшись домой, узнал из видеозаписи с камеры наблюдения.

В результате хозяин бани обратился в полицию. По данным правоохранителей, накануне семья заявителя и подозреваемый в поджоге сосед сильно поссорились, а еще через несколько часов пострадавший уехал в поселок городского типа Пильна вместе с супругой.

Ущерб составил около 300 тысяч рублей. 59-летнего соседа поместили под следствие, возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Теперь ему грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы либо лишение свободы на срок до 2 лет.