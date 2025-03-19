Ущерб на 18 млн рублей: в Серпухове вспыхнула фура с 6 новыми иномарками

сегодня в 10:29

Фура с 6 новыми автомобилями Haval загорелась на трассе в Серпухове

На трассе А108 в Серпухове загорелась фура, которая перевозила шесть новых автомобилей Haval. Ущерб оценивается примерно в 18 млн рублей, сообщает Mash .

Сначала загорелась одна машина, а потом пламя перекинулось на остальные иномарки. Водитель предполагает, что причиной могло стать короткое замыкание.

Очевидцы, проезжающие мимо, остановились и попытались помочь потушить машины до того, как на место прибудут пожарные.

На данный момент дорогу оцепили. На месте происшествия уже работают специалисты. Пострадавших в инциденте нет.