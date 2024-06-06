Уроженца Донбасса во Франции подозревают в подготовке дфиверсии

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Мужчину арестовали после взрыва в отеле аэропорта имени Шарля де Голля

Уроженца Донбасса арестовали после взрыва в отеле аэропорта имени Шарля де Голля в Париже, пишет « Коммерсант » со ссылкой на газету Le Figaro.

26-летний мужчина был направлен в больницу после взрыва в номере, пишет издание.

Жандармы обнаружили в месте проживания гостя поддельные документы и комплектующие для самодельных бомб.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала следствие.

Источники сообщают, что подрывник мог планировать акты против техники, которую местные власти намеревались переправить на Украину.