Уровень воды в Урале у Оренбурга достиг 1054 сантиметров

Опасный показатель уровня воды в реке Урал у Оренбурга превышен на 124 сантиметра к утру 11 апреля, сообщает Telegram-канал Оренбургского района.

По состоянию на 4 часа утра по Москве уровень вырос на 32 сантиметра и достиг отметки 1054 сантиметра.

Вечером 10 апреля власти сообщали, что уровень воды в городе оказался рекордным за всю историю наблюдений.

«На 6.00 (по местному времени — ред.) 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 сантиметра (плюс 32 сантиметра с 20.00; опасный показатель превышен на 124 сантиметра)», — сказано в публикации.

Также ранее стало известно, что паводок угрожает многоквартирным домам в центре Оренбурга. Сотрудники МЧС готовятся к выкладке водоналивных дамб на главной набережной. В городе в ближайшие дни ожидается пик паводка, который застигнет около 2 тыс. домов.