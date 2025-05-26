Уральские врачи спасли мужчину, у которого голова раскололась на две части

Житель Серова Свердловской области попал в страшную аварию, его череп буквально раскололся на две части. Однако уральские врачи смогли вернуть Анатолия с того света, хотя от гибели его отделяли считанные минуты, сообщает E1.RU .

В сентябре прошлого года Анатолий с супругой и матерью поехал в горы собирать шишки, но на обратном пути ему стало плохо. Мужчина потерял сознание, автомобиль перевернулся. В салоне все были пристегнуты, поэтому отделались царапинами, а Анатолий сильно ударился головой.

Его привезли в больницу в критическом состоянии. Там обнаружили, что череп водителя раскололся на две части. Травматолог Серовской горбольницы Бахриддин Достиев сразу бросил все силы на его спасение, потому что с такими повреждениями люди умирают в 99% случаев.

«Я впервые в жизни кричал на все отделение: „Бригаду срочно в операционную!“. В тот момент у меня была только одна мысль в голове — я очень хотел вернуть сына маме живым», — рассказал доктор.

Операцию дистанционно контролировал нейрохирург территориального центра медицины катастроф. Во время хирургического вмешательства из черепа хлынула кровь, но врачи смогли справиться, операция прошла успешно. Позже его прооперировали в Нижнем Тагиле, а впереди — замена фрагмента черепа титановой пластиной.

Анатолий рассказал, что ему повезло, ведь люди после ДТП пытались помочь. Среди них была медсестра, которая поняла, что ситуация очень серьезная.

«Я понимаю, что 22 сентября — мой второй день рождения, и безмерно благодарен всем, кто спас меня, в первую очередь Бахриддину Шарововичу, который совершил чудо», — рассказал Анатолий.