Упала без чувств перед ЕГЭ: школьницу увезли в больницу в Полевском

В одной из школ населенного пункта Полевской Свердловской области 11-классница не смогла сдать ЕГЭ по русскому языку. Дело не в знаниях, а в состоянии здоровья — девочка упала без чувств перед экзаменом.

По информации Ural Mash, школьнице стало плохо во время регистрации на ЕГЭ. Она побледнела и упала прямо посреди коридора.

Учителя среагировали оперативно и вызвали скорую помощь. К моменту приезда врачей в школе уже была мама девочки. Они вместе поехали в больницу.

Экзамен сдать так и не удалось. Ученицу допустят к сдаче в резервный день.

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