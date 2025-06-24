Упал на палку: сучок застрял в 8 мм от мозга у рыбака из Набережных Челнов

сегодня в 19:25

Сучок застрял в 8 мм от мозга у упавшего на палку рыбака в Татарстане

Сучок вытолкнул глаз под череп и застрял в 8 мм от мозга у рыбака из Набережных Челнов в Республике Татарстан. Он неудачно приземлился лицом на ветку, сообщает SHOT .

23 июня 35-летний мужчина поехал с приятелями на рыбалку рядом с поселком Сосновый Бор. Пошел дождь, почва оказалась скользкой. Из-за этого рыбак поскользнулся и приземлился лицом на сук.

Ему сразу стало больно. Ветка прошла под правый глаз мужчины и отломилась.

В городской больнице №5 мужчине сделали непростую операцию. Сук, а также 20 частиц коры и мелкого мусора вынули. Зрение рыбаку удалось сохранить, хоть глаз и оказался вытолкнут под череп.

Через несколько дней мужчине снимут швы. Он сможет поехать домой.