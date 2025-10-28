сегодня в 05:52

Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву

Утром 28 октября в небе по направлению к российской столице дежурными средствами ПВО был ликвидирован один беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — отметил он.

В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы.

Информации о пострадавших или каких-либо происшествиях на момент публикации заметки не поступало.

