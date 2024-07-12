Умерла советская актриса Любовь Стриженова

Советская актриса Любовь Стриженова скончалась на 84-м году жизни в Свято-Троицком монастыре в Чувашии, сообщает РИА Новости .

Причиной смерти актрисы стал инсульт.

Стриженова прославилась благодаря таким фильмам, как «Стежки-дорожки», «От зимы до зимы», «Бесы». Кроме того, она участвовала в различных театральных постановках.

Звезда дважды была замужем. В первый раз она сочеталась браком с Владимиром Земляникиным и родила ему дочь Елену. От второго брака с Олегом Стриженовым у актрисы родился сын Александр.

Более 15 лет назад Стриженова приняла постриг с именем Иудифь.