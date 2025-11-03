Умерла 33-летняя журналистка газеты «Известия» Мария Фролова

2 ноября умерла в Москве 33-летняя журналистка, работавшая в Lenta и газете «Известия», Мария Фролова. О смерти рассказал ее супруг Алексей С., сообщает Lenta .

Фролова родилась 17 июля 1992 года в Ярославле. В 2017-м начала работать в Lenta в отделе «Силовые структуры». Занималась, в том числе расследованиями.

В 2021 году Фролова ушла из Lenta в газету «Известия». Там она и дальше писала о социальной проблематике.

«Коллектив Lenta выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Марии Фроловой», — говорится в материале.

