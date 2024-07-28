Умер второй человек, находившийся в рухнувшем в Карачаево-Черкесии самолете
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Второй пассажир, который пострадал при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Всего на борту находились два человека, один из них умер сразу же.
По факту падения самолета завели уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Предварительная причина крушения — пилот не справился с управлением.