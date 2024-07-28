Умер второй человек, находившийся в рухнувшем в Карачаево-Черкесии самолете Происшествия сегодня в 15:54 Фото - © Медиасток.рф

Второй пассажир, который пострадал при падении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии, скончался в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.