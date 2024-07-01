MSK1: сын помощника президента России Дмитрия Калимулина умер во сне

Мать Александра Калимулина заявила, что ее сын умер во сне.

Ранее скончался сын помощника президента России Дмитрия Калимулина Александр, сообщалось на сайте юрфака МГУ.

Мать юноши заявила MSK1, что он умер во сне.

«Это был мой любимый ребенок. Он удивительный человек и внешне, и внутренне. То, что произошло я не могу комментировать. Человек умер во сне. Все. Абсолютно блаженно. Мы нашли его дома. Он спал», — сказала Наталья Картышова.

По словам женщины, за день до трагедии они с сыном обсуждали, как будут праздновать его день рождения.

Прощание пройдет 3 июля в 11:00 в ЦКБ № 1 Управления делами президента России в Москве. Похоронят Александра на Троекуровском кладбище.