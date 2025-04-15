Умер режиссер «Гонок по вертикали» Александр Муратов

Об этом написал Национальный союз кинематографистов Украины. Там уточнили, что режиссер был первым мужем сценаристки Киры Муратовой.

Причины смерти Муратова не указаны.

Александр Муратов родился 21апреля 1935 года в Харькове. Он окончил ВГИК в 1959 году и работал на ведущих киностудиях страны. Он снял фильмы «Наш честный хлеб», «Гонки по вертикали», «Весенний дождь» и т. д.