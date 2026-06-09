Умер на глазах у девушки: на Алтае подростка придавило футбольными воротами

В поселке Алтайского края незакрепленные футбольные ворота рухнули и насмерть придавили 17-летнего подростка. Это случилось на глазах у девушки, с которой он раньше встречался, сообщает NGS22.RU .

Происшествие случилось 7 июня. Как рассказала мать погибшего, парень был футболистом, играл вратарем. В тот вечер он пришел на спортивную площадку, прыгнул на перекладину — и конструкция, которая не была закреплена, упала ему прямо на голову. Смерть наступила мгновенно.

Девушка после увиденного забежала домой и попросила мать вызвать скорую помощь.

Мать подростка утверждает, что местные власти не вышли с ней на связь, не предложили помощи с похоронами. Когда она пришла на место трагедии, ворота уже убирали и косили траву. Женщина писала чиновникам, но они не ответили. Она обратилась к главе СК России Александру Бастрыкину.

Парень был единственным ребенком в семье. Похороны состоятся 9 июня.

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