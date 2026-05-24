Умер мэр Нальчика Таймураз Ахохов
Фото - © пресс-служба администрации главы КБР
Скончался 54-летний мэр Нальчика Таймураз Ахохов, сообщает SHOT.
О причинах смерти не сообщается.
Ахохов возглавлял Нальчик с 2018 года. В феврале этого года он занял третье место в рейтинге лучших градоначальников Северного Кавказа. До поста мэра политик занимал должность замминистра труда Кабардино-Балкарии, а до этого, с 199 года, работал в ФНС.
У Ахохова остались жена и трое сыновей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.